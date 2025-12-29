Bağcılar’da mezuniyet keplerine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Gerçek Fikri Ne? - 25 Aralık 2025 (SDG-Şam Arasında Anlaşma Olacak Mı?)

SDG-Şam arasında anlaşma olacak mı? Suriye'de entegrasyon olacak mı? Şam-SDG entegrasyonu nerede tıkandı? SDG direnirse ne olacak? Suriye Rusya'dan ne talep etti? SDG İsrail desteğine mi güveniyor? Şam'ın operasyon planı ne? Türk radarları Suriye'ye mi? İsrail bölgede istikrara neden karşı? Suriye'de İsrail'in planları neler? Rakka'da savaş hazırlığı mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Levent Kemal, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı anlattı.