Bağı bahçesi olmayan kent sakinleri doğa özlemini böyle gideriyor

Boyacı, ekim yapanların gübre kullanımına dikkat etmeleri uyarısında bulunarak, "Bize sorduklarında hangi gübre hangi fideye kullanacaklar, hangi mevsimde ne gübresi atılacak bilgilendiriyoruz" dedi. Evlerde beslenen kuşların gübrelerinin de bitkiler için çok verimli olduğunu ifade eden Boyacı, "Örneğin 5 litre suya bir çay bardağının yarısı kadar kuş gübresi koyup bekletilirse, on gün sonra kullanabilirler. Mükemmel doğal gübre" değerlendirmesini yaptı. Boyacı, pazarda en çok domates, salatalık, biber, patlıcan ve çilek fidesi sattıklarını söyledi.