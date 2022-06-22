Bağırsak Sendromu Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Huzursuz Bağırsak Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Bağırsak sendromu belirtileri 0:00 / 0:00

Bağırsak sendromu yaygın olarak hastalıklardan biridir. Kramp, ishal, kabızlık gibi belirtiler ile kendisini gösteren bağırsak sendromu, kişilerin günlük hayatlarını kötü etkiler. Bazı durumlarda evden çıkmaya dahi engel olabilir. Genel olarak beslenme düzeninin değiştirilmesi ile tedavi edilen bağırsak sendromunun daha ciddi boyutlarda gerçekleşmesi ile ilaçla tedavide uygulanabilir. Peki, huzursuz bağırsak sendromu ve tedavisi nedir?

Bağırsak Sendromu Nedir?

Bağırsak sendromu, sindirim sisteminde meydana gelen bir hastalıktır. Toplumda yaygın olarak görülen bağırsak sendromunun belirtileri hafif olarak kendini gösterdiği gibi tedavisi de oldukça basittir. Bağırsak sendromu bağırsak kanserine yol açan bir durum da teşkil etmez.

Huzursuz Bağırsak Sendromu Neden Olur?

Bağırsak sendromuna sebebiyet veren durumların başında bakteri ve virüsler bulunur. Bu bakteri ve virüslerin hızlı bir şekilde artması şiddetli bir ishale yol açabilir. Bağırsak florasında meydana gelen bu bozulmalar bağırsak sendromunun ortaya çıkmasına sebep olur.

Bağırsak Sendromu Nasıl Geçer?

Bağırsak sendromuna neden olan etkenlerden uzak durmak.

Beslenme düzeninde lif oranı yüksek besinleri tercih etmek.

Sıvı tüketimini arttırmak.

Egzersizleri düzenli bir şekilde gerçekleştirmek.

Stres yönetimini kontrol altında tutmak.

Eğer ilaç ile tedavi yöntemine başvurulacaksa aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır:

Kabızlığı gidermeye yardımcı besinler.

İshali önlemeye yardımcı ilaçlar.

Anti kolonerijik adı verilen bağırsak düzenleyiciler.

Ağrı kesiciler.

Huzursuz Bağırsak Sendromu Belirtileri

Bağırsak sendromu yaşayan hastalarda aşağıdaki belirtiler meydana gelir:

Karın ağrısının görülme süresi sıklaşır.

İshal ya da kabızlık yoğun olarak kendini gösterir.

Bazı kişilerde ishal ve kabızlık aynı anda meydana gelebilir.

Gıda intoleransında düşüşler gözükür.

Bağırsakların boşalmasında yetersizlik.

Karın bölgesinde şişkinlik meydana gelir.

Gaz şikayeti yoğun olarak rastlanır.

Dışkı sırasında mukusa rastlanır.

Kişi kendini halsiz ve yorgun hisseder.

Mide bulantısı meydana gelir.

Kişi daha sinirli ve stresli hisseder.

Bağırsak Sendromu Bitkisel Tedavi Yolları

Bağırsak sendromunda kişiler bitkisel tedavi yöntemlerini tercih edebilirler. Bu kapsamda en çok tüketilen bitki ebegümeci bitkisidir. Ebegümeci bitkisi ile yapılan kürler bağırsak sendromu tedavisinde kullanılabilir. Bunun için aşağıdaki ebegümeci kürü kolaylıklar uygulanabilir:

1 tatlı kaşığı ebegümeci ile 1 su bardağı klorsuz ya da hazır su birlikte kaynatılır. Yaklaşık 6 dakika boyunca kaynatılan ebegümeci ardından ocakta alınır. Ilık bir şekilde günde iki kez tüketilmesinde sorun yoktur.

Bağırsak Sendromu Diyeti

Bağırsak sendromu yaşayan kişilerin beslenme düzenine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda lifli yiyecekler beslenme düzenine giriş yapmalıdır. Bunun yanı sıra zararlı bakterilerin azalması için yararlı bakterileri içeren probiyotik besinler gün içerisinde aksatılmadan tüketilmelidir. Bağırsak sendromu diyeti sırasında kişilerin baharatlı, kızartma gibi yağlı ve karbonhidratı yüksek olan yiyeceklerden uzak durması da gerekmektedir.

Huzursuz Bağırsak Sendromuna Ne İyi Gelir?

Huzursuz bağırsak sendromuna iyi gelen besinler bulunmaktadır. Bunun başında lifli besinler gelir. Lifli besinlerin yanı sıra probiyotik içeriği yüksek besinler de iyi gelir. Bağırsak sendromuna karşı su tüketiminin arttırılması da önemli bir yere sahiptir.