Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

Genelde enfeksiyonlar sebebiyle oluşan ishal, günlük hayat kalitesini önemli derecede etkiliyor. Sıklıkla tuvalete gitme ve karın ağrısı bazen kişiyi işlevsiz hale bile getiriyor. İshal sürecinde doğru besinleri tüketmek bağırsakları rahatlattığı gibi kişinin daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. İşte, ishale iyi gelen 19 yiyecek...

ABONE OL
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir.

    Genelde kısa süreli bir hastalık olan ishal birkaç gün sonra bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden geçer.

     
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    İshal genelde enfeksiyonlar ve bakteriler yüzünden meydana gelir. Bunun dışında gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, ülseratif kolit gibi bağırsakta mukozal hasar yaratan diğer hastalıklar da buna sebep olabilir. 
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

    - Gevşek ve sulu dışkı

    - Karın krampları

    - Karın ağrısı

    - Ateş

    - Dışkıda kan

    - Dışkıda mukus

    - Karın bölgesinde şişkinlik

    - Mide bulantısı ve çok aniden gelen acele tuvalete çıkma hissi de ishal belirtileri arasındadır.
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    Sizin için derlediğimiz bu yiyecekler ishal sürecinde bağırsaktaki fazla suyu çekerek ishali durdurmaya yardımcı olur.  İşte, ishale iyi gelen yiyecekler...
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    YAĞSIZ BEYAZ PEYNİR
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    TUZLU AYRAN
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    AÇIK ÇAY
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    SU
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    YAĞSIZ IZGARA KÖFTE
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    YAYLA ÇORBASI
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    HAVUÇ
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    YAĞSIZ MAKARNA
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    LEBLEBİ
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    ELMA
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    KEÇİBOYNUZU
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    ŞEFTALİ
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    PATATES HAŞLAMASI VEYA PÜRESİ
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    BALIK
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    DOĞAL MEYVE SULARI
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    MUZ
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    YOĞURT
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    İYİ PİŞMİŞ ET VEYA TAVUK
  • Bağırsakları rahatlatıyor, iyileşmeye yardım ediyor: İshale iyi gelen 19 yiyecek!

    EKMEK

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.