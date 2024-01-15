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        Haberler Sağlık Bağışıklık sistemini güçlendirecek 9 beslenme tavsiyesi

        Bağışıklık sistemini güçlendirecek 9 beslenme tavsiyesi

        Enfeksiyon hastalıklarının arttığı bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendiren önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, güne mutlaka kahvaltıyla başlanması gerektiğine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:05
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        1

        Kış mevsiminde kalabalık ve kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi enfeksiyon hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Okul gibi kapalı alanlarda enfeksiyonların sık görüldüğünü ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini paylaşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, okul çağındaki çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlenmesi için 9 beslenme tavsiyesinde bulundu.

        2

        Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı, biraz karbonhidrat, protein ve yağ alınmalıdır. Bunun için; Yumurta, meyveli yoğurt, tahıllı karışım veya evde yapılmış meyveli bir kek uygundur. Alınması gereken günlük kalori için kahvaltıyı tatlandırmak da önemli; pekmez ve bal menüde olabilir.

        3

        Kış mevsiminde özellikle; lif içeriği açısından armut, C vitamini açısından zengin narenciye, yeşilliklerden en az biri (ıspanak, pazı, brokoli, maydanozlu yemekler) yenmeli.

        4

        Peynir, süt ya da yoğurt gibi süt ürünlerinden en az biri tercih edilmelidir. İnek sütüne alerjik olmayan çocuklara günde bir bardak süt verilebilir. Ayrıca demir bakımından zengin yiyeceklerin yanında süt/yoğurt tüketilmemelidir, aksi takdirde besinin demir değeri azalacaktır.

        5

        Mısır gevrekleri/tahıllı karışımlar içinde şeker olmayanlardan seçilmeli.

        6

        Yapılan yemeklerin içine nane gibi birtakım faydalı otlar eklenebilir.

        7

        Hazır paketli gıdalar, şekerlemelerden uzak durulmalıdır (Bu anlamda çocuklara abur cubur reklamları izletilmemeli).

        8

        Kış aylarında doktor kontrolünde D vitamini desteği yapılmalı.

        9

        Haftada iki kez balık gibi Omega 3’ten zengin yiyecekler yenmeli ancak kış boyunca Omega 3 tabletleri alma mecburiyeti yoktur. Özel dönemlerde, sınav gibi stresli durumlarda ya da dönemsel beslenme bozukluğu olduğunda balık yağıyla Omega 3 takviyesi yapılabilir.

        10

        Kuru meyve ve yemiş tüketilmeli.

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