Aydın'ın Nazilli ilçesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

AA'nın haberine göre Alhisar Mahallesi'nde, nefes darlığı çeken 32 yaşındaki Şener Erdem, rahatsızlığına iyi geldiği gerekçesiyle ardıç çamındaki meyveleri kaynatarak suyunu içtikten sonra fenalaştı. Nazilli Devlet Hastanesinde yaklaşık bir hafta süren tedavi çabalarına yanıt vermeyen Erdem'in beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ONAY VERDİ

Ailesinin organ bağışına onay vermesi üzerine gencin karaciğeri ve böbrekleri alınarak uygun hastalara nakil için işlemlere başlandı.Karaciğerin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir hastaya, böbreklerin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören birer kişiye nakledileceği öğrenildi.

"İNŞALLAH OĞLUMUN ORGANLARI HASTALARA DERMAN OLUR"

Şener Erdem'in babası Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Oğlunun nefes darlığı rahatsızlığı olduğunu belirten Erdem, "Çevresindeki insanlar ardıç çamı meyvesinin nefes darlığına iyi geldiğini söylemişler. O da evde iki gün boyunca bunu kaynattı ve içti. Daha sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Erdem, hastane yetkililerinin organ bağışıyla ilgili kendisiyle görüştüğünü dile getirdi.Bunun üzerine oğlunun organlarının bağışlanmasına onay verdiğini anlatan Erdem, "İnşallah oğlumun organları hastalara derman olur" dedi.

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