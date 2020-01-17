Bağkurlu yani sigorta kolu olarak yeni adı ile 4B güvencesine sahip çalışanlar geçmişe dönük Bağkur borçlarını ödeyebilirler ya da bu borçları sildirebilirler. Ancak belirli koşullarda yapılan borç sildirme işlemi ile ilgili süredeki prim gününüzü de kaybetmenize sebep olur. Hem borcun ödenip hem de prim günlerinin dolması içinse ihya yolu kullanılır.

4B BORÇ DURUMU SORGULAMA

Öncelikle E Devlet Kapısı'na giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına '4B borç durumu' yazmalısınız. Açılan seçeneklerden ilgili olanı bulup tıklamalısınız. Açılan 4B borç durumu sayfasında prim borçları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

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İHYA NEDİR?

Bağkurlunun borçları işçin ihya yani diğer ismiyle canlandırma talebinde bulunması ve bu dönemlere ait borçlarını ödemesiyle yine aynı dönemin prim günlerinin de dolması demektir. Yani Bağkur'lu geçmişe ait borcunu temizler ve geçen bu sürede de sigortalı sayılır. Emekli olurken eksik primi olanlar da ihya yolu ile eksik primlerini duldurabiliyor.

BAĞ-KUR GEÇMİŞ BORÇ ÖDEME İMKANI

Bağkurluların en büyük sorunlarından biri ise ödeyemedikleri prim borçları. Bakanlık yeni bir protokol imzaladı ve çözüm için kredi seçeneği sunuyor.

13 Şubat 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağkur'lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imzalandı.

Bu protokol ile birikmiş prim borcu nedeniyle durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılar için kredi imkanı sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasına göre; "Borçların ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokol kapsamında olacak. Protokol ile sigortalıların 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek."

Ayrıca protokolün 3 ay süre ile geçerli olacağı bildirilmişti. Talep olması durumunda iki sefer daha uzatmaya gidilebilecek.