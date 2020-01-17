Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Bağkur borç ödeme sorgulama: 4B Bağkur borç sorgulama ekranı

4B Bağkur sigortalıların zamanında ödenmeyen prim borçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kendi işletmesini kuranların ödediği Bağkur primi gecikmeye düşerse belirli süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Peki, Bağkur borç ödeme sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Bağkur borç ödeme

Bağkurlu yani sigorta kolu olarak yeni adı ile 4B güvencesine sahip çalışanlar geçmişe dönük Bağkur borçlarını ödeyebilirler ya da bu borçları sildirebilirler. Ancak belirli koşullarda yapılan borç sildirme işlemi ile ilgili süredeki prim gününüzü de kaybetmenize sebep olur. Hem borcun ödenip hem de prim günlerinin dolması içinse ihya yolu kullanılır.

4B BORÇ DURUMU SORGULAMA

Öncelikle E Devlet Kapısı'na giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına '4B borç durumu' yazmalısınız. Açılan seçeneklerden ilgili olanı bulup tıklamalısınız. Açılan 4B borç durumu sayfasında prim borçları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İHYA NEDİR?

Bağkurlunun borçları işçin ihya yani diğer ismiyle canlandırma talebinde bulunması ve bu dönemlere ait borçlarını ödemesiyle yine aynı dönemin prim günlerinin de dolması demektir. Yani Bağkur'lu geçmişe ait borcunu temizler ve geçen bu sürede de sigortalı sayılır. Emekli olurken eksik primi olanlar da ihya yolu ile eksik primlerini duldurabiliyor.

 

BAĞ-KUR GEÇMİŞ BORÇ ÖDEME İMKANI

Bağkurluların en büyük sorunlarından biri ise ödeyemedikleri prim borçları. Bakanlık yeni bir protokol imzaladı ve çözüm için kredi seçeneği sunuyor.

13 Şubat 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağkur'lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imzalandı.

Bu protokol ile birikmiş prim borcu nedeniyle durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılar için kredi imkanı sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasına göre; "Borçların ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokol kapsamında olacak. Protokol ile sigortalıların 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek."

Ayrıca protokolün 3 ay süre ile geçerli olacağı bildirilmişti. Talep olması durumunda iki sefer daha uzatmaya gidilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kıdem tazminatı tavanı 2020: Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
MERAK EDİLENLERKıdem tazminatı tavanı 2020
Trafik cezası sorgulama, ödeme nasıl yapılır? EGM ve E-Devlet plakadan trafik cezası öğrenme
MERAK EDİLENLERTrafik cezası sorgulama nasıl yapılır?
e-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır? e-Bordro Ocak 2020 maaş görüntüleme!
MERAK EDİLENLERe-Bordro Ocak 2020 maaş sorgulama!
TEB saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor! TEB çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERTEB saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor 2020
Evde bakım parası yatan iller listesi! 17 Ocak 2020 evde bakım maaşı yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım parası yatan iller listesi 17 Ocak
Mobbing nedir? Mobbing ne demek?
MERAK EDİLENLERMobbing nedir?
Yıllık izin kaç gündür? Yıllık izin süreleri ne kadar? İş kanunu 2020
MERAK EDİLENLERYıllık izin kaç gündür?
İstifa eden işçi tazminat alabilir mi? Haklı istifa sebepleri nelerdir?
MERAK EDİLENLERİstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
Devlet hastanesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERDevlet hastaneleri çalışma saatleri
Ekmek fiyatı 2020! İstanbul, Ankara'da ekmek fiyatı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREkmek fiyatı 2020! İstanbul, Ankara'da ekmek fiyatı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X