'Bedende Ruh Yokken' yayında

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Bahadır Tatlıöz, şarkılarının akustik versiyonlarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 'Beni Yak' ve 'Benim Değil şarkılarının akustik versiyonunu yayınlayan Tatlıöz, bu hafta da 'Bedende Ruh Yokken' (Akustik) parçasını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Şarkının video klibi Bahadır Tatlıöz ve müzisyen arkadaşlarının performansları eşliğinde kaydedilirken, klibin yönetmenliğini de Tatlıöz üstlendi.

'Bedende Ruh Yokken (Akustik)', 7 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.