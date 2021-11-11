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Haberler Müzik Bahadır Tatlıöz'den yeni proje müjdesi - Magazin haberleri
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Bahadır Tatlıöz'den yeni proje müjdesi

Popüler müziğin sevilen ismi Bahadır Tatlıöz, sosyal medyada son paylaşımında merak uyandıran bir projenin müjdesini verdi

Bahadır Tatlıöz'den yeni proje müjdesi - Magazin haberleri
Bahadır Tatlıöz'den yeni proje müjdesi
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Bahadır Tatlıöz, sevenlerini ve eski caz projelerini bilenleri mutlu etti. Buzuki Orhan olarak bildiğimiz ve ülkemizin değerli müzisyenleri arasında yer alan Orhan Osman ile "TURKOPHONY" adlı projeyi tekrar hayata geçirmek için bir araya gelen ikili, bu proje kapsamında yıllar önce de Avrupa turneleri yaparak, yerli ve yabancı dinleyicileri sanata doyurmuşlardı.

Piyano ve buzuki performansından oluşan projede sanatçıların kendi enstrümantal besteleri yanı sıra etnik temalı anonim besteleri de çalarak değerli bir sentezi dinleyici ile buluşturuyor.

Tekrar bir araya gelen müzik adamları, ilk konserlerinin duyurularını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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