Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar 26. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Bahar 26. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Bahar yeni bölüm izle…