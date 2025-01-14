Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, yılbaşı nedeniyle ekran macerasına iki hafta ara vermişti. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizi, 14 Ocak Salı akşamı 31. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar’ın yeni bölümünde Cem ve Umay Bahar’ı kurtarmak için boylarını aşan işlere girişir. Bahar 31. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…