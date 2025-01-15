Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 31. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 31. bölümünde Cem ve Umay Bahar’ı kurtarmak için boylarını aşan işlere girişti. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 31. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.