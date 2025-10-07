BAHAR 53.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar 53. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Bahar, Seren’i bu hale getiren kazanın perde arkasındaki sırların peşine düşer ve karşılaştığı gerçekler onu derinden sarsıyor. Çağla, Bahar’ın serzenişleri karşısında hem onu sakinleştirmeye çalışıyor hem de bu tehlikeden uzak durması için ikna etmeye çabalıyor.

Bahar ise, kendisine yüklenen acıları başkasının hissetmesine izin vermeyeceğini söyleyerek, Seren’i koruyabilmek için Çağla’ya karşı çıkıyor. Bu sırada hastanede Seren’in zihni geçmişteki karanlık anılarla yüzleşir ve adeta bir saatli bombanın fitilini ateşliyor. Seren’in Maral’a yönelen öfkesi, Uras’ı bekleyen fırtınanın habercisi oluyor.