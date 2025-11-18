Bahar 59. bölümde neler olacak? Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölümü canlı izle
Show TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”, 59. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Birçok heyecanlı gelişmenin yaşanacağı yeni bölüm, yine seyircileri ekran başına kilitleyecek. Dizi, canlı olarak Show TV canlı yayın ekranı üzerinden seyredilebilecek. Peki, Bahar 59. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme ekranı
BAHAR 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bahar, Maral’ın hamlelerinden sonra artık onunla yüzleşmeye karar veriyor. Maral’ın tüm cesaretiyle amacının Uras olduğunu açıklaması ise Bahar’ın içindeki öfkenin fitilini bir kez daha ateşliyor.
Bahar, Uras'ı uyarmaya gittiğinde oğlunun gözlerinde gördüğü umutsuzluğu anlasa da hemen pes etmeye asla niyetlenmiyor.
Bu sırada Evren, Naz’ın yalanları karşısında çaresiz kaldığını hissedince evde tansiyon yükseliyor. Evren’in hali karşısında şaşkına dönen Bahar ve Çağla ise ne yapacağını bilemiyor.
Naz’ın gerçek yüzünü kanıtlamaya çalışan Evren öfkesine yenik düşerken kendisini çıkmaz bir yola girmek üzere buluyor. Bunun sonucunda Naz’ın bebeğine ne olacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.
BAHAR 59. BÖLÜM CANLI İZLE
Bahar bu akşam 59. bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık ve canlı olarak Show TV canlı yayın ekranı üzerinde de yayınlanacak.