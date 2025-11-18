Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar 59. bölüm canlı izle | Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölümü anlık, kesintisiz, canlı, reklamsız, 1080p HD izle

        Bahar 59. bölümde neler olacak? Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölümü canlı izle

        Show TV'nin, sevilen dizisi Bahar, 59. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Birçok heyecanlı gelişmenin yaşanacağı yeni bölüm, yine seyircileri ekran başına kilitleyecek. Dizi, canlı olarak Show TV web sitesi üzerinden yayınlanacak. Peki, Bahar 59. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 17:27 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”, 59. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Birçok heyecanlı gelişmenin yaşanacağı yeni bölüm, yine seyircileri ekran başına kilitleyecek. Dizi, canlı olarak Show TV canlı yayın ekranı üzerinden seyredilebilecek. Peki, Bahar 59. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme ekranı

        2

        BAHAR 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Bahar, Maral’ın hamlelerinden sonra artık onunla yüzleşmeye karar veriyor. Maral’ın tüm cesaretiyle amacının Uras olduğunu açıklaması ise Bahar’ın içindeki öfkenin fitilini bir kez daha ateşliyor.

        3

        Bahar, Uras'ı uyarmaya gittiğinde oğlunun gözlerinde gördüğü umutsuzluğu anlasa da hemen pes etmeye asla niyetlenmiyor.

        4

        Bu sırada Evren, Naz’ın yalanları karşısında çaresiz kaldığını hissedince evde tansiyon yükseliyor. Evren’in hali karşısında şaşkına dönen Bahar ve Çağla ise ne yapacağını bilemiyor.

        5

        Naz’ın gerçek yüzünü kanıtlamaya çalışan Evren öfkesine yenik düşerken kendisini çıkmaz bir yola girmek üzere buluyor. Bunun sonucunda Naz’ın bebeğine ne olacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

        6

        BAHAR 59. BÖLÜM CANLI İZLE

        Bahar bu akşam 59. bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık ve canlı olarak Show TV canlı yayın ekranı üzerinde de yayınlanacak.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!