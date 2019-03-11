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Bahar mevsiminin gelmesi ile bahçelerinde ya da evlerinde çiçek yetiştirmek isteyenler, çiçekçi esnafının yolunu tutmaya başladı.
İHA'nın haberine göre Denizli’de uzun yıllardır çiçek satıcılığı yapan Yasemin Atabay, çiçek bakımı ve yetiştiriciliği konusunda doğru bilinen yanlışları anlattı.
Her çiçeğin kendine göre bakımının olduğuna işaret eden Atabay, Mart ayının çiçek dikimi için en uygun zaman olduğunu belirtti.
Atabay, "Bahar geldi tomurcuklar çiçeğe dönüşmeye başladı artık. Her çiçeğin kendine göre farklı farklı ekilme, biçilme ve gübrelenme biçimleri var. Gübresine, sulanmasına ve saksıya dikilecekse saksısının boyutuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bahçeye dikilecekse de bahçe çiçeklerinin dikilmesini öneriyoruz. Malum salon çiçekleri bahçede olmaz. Eğer içeride dikmek istiyorlarsa, saksı değişimini yapmak istiyorlarsa tam bu aylar uygun aylar. Tam mart aylarında artık saksı değişimlerimiz başlıyor, çiçek dikim ve ekimlerimiz başlıyor” dedi.
ORKİDE BAKIMININ PÜF NOKTALARI
Çiçek bakımının doğru yapılmasının çiçeğin yaşaması için çok önemli olduğunu anımsatan Atabay, en fazla yetiştirilen çiçek türlerinin başında gelen orkidenin doğru bakımının püf noktalarını da anlattı. Atabay orkide ile ilgili şunları söyledi:
Orkidenin altında mutlaka bir kap olması gerekiyor. Kökleri görünüyorsa eğer bu köklerin güneş alması gerekiyor. Bu çiçek, çam kabuğunda yetişiyor. Orkidenin haftada bir sulanması gerekiyor. Sulamak için haftada bir kabın içerisine su doldurduktan sonra çiçeğin bir gün boyunca suda kalması ve suyun daha sonra dökülmesi lazım. Güneş almasına gerek yok, direk güneş ışığı zaten zarar veriyor. Salon bitkileri evin içinde olduktan sonra herhangi bir sıkıntısı yok. Gün ışığı alması ve haftada bir sulanması yeterli.”
"BAHÇE ÇİÇEKLERİ İÇERİDE OLMAZ"
Çiçek dikimi ve bakımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da bilgiler veren Atabay, toplum özellikle bahçe ve salon çiçekleri arasında ayrı yapamadığını, aslında bahçede olması gereken çiçek türlerinin kapalı ortamlarda, evlerde yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.
Atabay, “Bahçe çiçekleri içeride olmaz. Müşterilerimizin yanlışlarından bir tanesi de bu. Bizim dışarıda sergilediğimiz çiçekleri evin içerisinde kullanmak istiyorlar. O çiçek evin içinde olmaz. Evin içinde öldüğünü söylüyorlar. Dışarıda soğuk havada kalması gerekir, çiçek içeride olmuyor” diye konuştu.
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