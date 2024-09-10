Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 10 Eylül Show TV yayın akışı
Bahar yeni sezon bölümleri büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Her Salı akşamı Show TV'de ekrana gelen Bahar 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün yayın günü olması nedeniyle ''Bahar bu akşam var mı, yok mu?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Eylül Show TV yayın akışı ile Bahar yeni sezon tarihi hakkında detaylar…
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan Bahar yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar başladı. Bu kapsamda izleyiciler ‘’10 Eylül Show TV yayın akışı ile Bahar bu akşam var mı, yok mu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman? İşte Bahar 2. Sezon tarihi…
BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
10 Eylül Show TV yayın akışına göre Bahar bu akşam yayınlanmayacak. Dizi saatinde Sakar Şakir filmi izleyici karşısına çıkacak.
BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bahar dizisinin 2. sezonunun eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor. Dizinin yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.
Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir.
Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.
10 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelin
08.00 Bu Sabah
10.00 Aile
12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir
21.45 Kapıcılar Kralı
23.45 Suçlular Takımı
02.15 Sakar Şakir
03.45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi