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        Haberler Bilgi Magazin Bahar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı

        Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak Show TV yayın akışı

        Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, Salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dram, medikal ve komedi türündeki MF Yapım imzalı dizinin 31. bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla birçok dizi ekran macerasına ara verirken seyirciler Bahar bu akşam var mı, yok mu sorularına yanıt aramaya başladı. Bahar yeni bölüm tarihi için gözler Show TV yayın akışına çevrildi. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 7 Ocak Show TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:03
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        Show TV’nin sevilen dizisi Bahar bu akşam var mı, yok mu sorularının yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya’nın paylaştığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Bahar 31. bölüm tarihi için 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı kontrol ediliyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

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        BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        7 Ocak 2025 Show TV yayın akışına göre Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        Yayın akışına göre, saat 20:00 ‘de Lohusa filmi yayınlanacak.

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        BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece sevilen dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 14 Ocak Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak.

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        7 OCAK 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Lohusa

        22:30 Lohusa

        00:45 Sandık Kokusu

        03:30 Siyah Kalp

        05:45 Bahar

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        BAHAR 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Evren’in söylediği yalan, Bahar’ı bir kez daha derinden sarsar.

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        Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter.

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        Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.

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        Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur.

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        Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler.

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        Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.

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