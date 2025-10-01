'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 52'nci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Duygu yüklü sahneleri ve çarpıcı gelişmeleriyle 52'nci bölüm ekrana damgasını vurdu.

Bahar, Harun’un kardeşinin ölümünün kendisiyle ilgisinin olmadığını anlatmaya çalışırken, Harun içindeki en büyük kırgınlığı dile getirdi. Hastaneye gelen ve kardeşinin hastalığını hatırlatan bir hastayı başarıyla ameliyat etmesine rağmen geçmişin acısı Harun’un yüreğini yeniden kanattı. Hastasını kurtarmanın sevincini yaşayamadan gözyaşlarına boğulan Harun’u teselli etmek isteyen Bahar, onun acısına omuz olmaya çalıştı. Ancak Harun’un sözleri, aralarındaki görünmez duvarı daha da derinleştirdi. Yıllar önce okuldan atılmasına Bahar’ın sebep olduğunu ve bu yüzden kardeşini kurtarmakta geç kaldığını söyleyen Harun, kalbinin en derin kırgınlığını açığa çıkardı.

Büyük yüzleşmeler hastanede taşları yerinden oynatırken herkes kendi kalbiyle sınandı. Uras ve Seren cephesinde fırtınalar dinmedi; kıskançlık ve pişmanlık, ikiliyi geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine getirdi. Uras, Seren’e onu sevdiğini ve ayrılmak istemediğini söylerken Seren tam teslim olmak üzereydi. Ancak sorduğu bir soruya aldığı cevap, Seren’de adeta denizin içine doğru çekilirken bir anda kıyıya vuran dalganın geri savurması gibi bir etki yarattı.

Mehmet Can Bindal ‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı ’nın kaleme aldığı, ' Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? 'ın kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Rusan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

“Seni çok seviyorum”;

Bahar’la yaptığı konuşma sonrası belki de Uras’a bir şans daha verebileceğini düşünen Seren, içindeki sesi takip ederken Maral’ı Uras’ın kollarında görmesiyle dünyası başına yıkıldı. Öfke ve kırgınlıklarının çığlıklarıyla oradan uzaklaşan Seren, bir araba kazasıyla ölümle yaşam arasına sıkıştı. Kalbi durma noktasına gelen Seren, Evren’in müdahalesiyle yeniden hayata tutundu.

Aziz Uras ve Maral öpüşüyor;

Seren’e araba çarpıyor;

Ameliyathane kapısında herkesin kalbi aynı ritimde çarparken, Uras yaptıklarının nelere sebep olabileceğiyle sert bir şekilde yüzleşti. Hayatının en büyük sınavını veren Uras’ın gözleri, pişmanlığın ve korkunun gölgesinde kaldı. Bu sırada Çağla, Harun’un hayatındaki kayıpları ve aşkın izlerini öğrendikçe derinden sarsıldı. Herkesin bir gün elinden kayıp gidebileceğini fark eden Çağla, artık kendi için devam etme kararı alarak Harun’un hastanedeki iş teklifini kabul etti. Hastanede gizlenen gerçeklerin sessiz fırtınaları eserken, Bahar kazanın ardındaki sırların peşine düşmeye karar verdi. Ancak Seren’in gözlerini açmasıyla, gerçeklerin kıyısından döndüğünden haberi olmadı.