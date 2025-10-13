'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da aile içindeki dengeler altüst oluyor

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar’ın yüzleştiği gerçekler sonrası, aile içindeki dengeler altüst oluyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 54'üncü bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, tüm sırların gün yüzüne çıkmasının ardından Bahar, kalbinin sesini dinleyerek Uras’a artık evden gitmesinin vaktinin geldiğini söylüyor. Elinde valizle kapı gösterilen Uras’ın herkesle kurduğu güven köprüsünün yıkılması onu köşeye sıkıştırıyor. Son çırpınışlarında Seren’e ulaşmaya çalışıyor ama Seren’in öfkesi dinmiyor. Bahar ve ailesinin koşulsuz sevgiyle inşa ettiği yuvalarında tüm bu olaylar fırtınalar estirirken, ailedeki herkes yaşananların kıyametiyle yüzleşiyor.