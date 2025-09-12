'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünün ilk tanıtım

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni bölümünün ilk tanıtımında Bahar aşkı ve mesleğiyle sınanıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 50'inci bölüm tanıtımı;

Tanıtımda Bahar, Naz’ın Evren’den hamile olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşıyor. Bu sırada hastaneye yeni atanan başhekim Harun’un, yıllar önce Bahar’a aşık olduğu gerçeği asistanlar tarafından gün yüzüne çıkıyor. Bir doğum operasyonu sırasında karşı karşıya gelen Bahar ve Harun arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Son sözü kimin söyleyeceği merak konusuyken, Bahar Harun’un intikam uğruna mesleğini kullanmasına izin vermiyor. Peki bu operasyon, Bahar’ın mesleğinde yeni bir başlangıca mı yoksa büyük bir kırılmaya mı dönüşüyor?