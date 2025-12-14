Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar dizisi 62.bölüm canlı izle: Show TV’de Bahar son bölüm tamamı full izle

        Bahar dizisi 62.bölüm canlı izle: Show TV’de Bahar son bölüm tamamı full izle

        Bahar dizisi 62. Bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi yeni bölümde hastaneyi sarsan patlamanın ardından yaşanan kayıp en çok Bahar'ı etkilerken, Rengin'in ölümden dönmesi kısa süren bir rahatlama yaratır. Diziyi internetten izlemek isteyenler Bahar izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bahar 62.bölüm tamamı izle ekranı ve tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahar dizisi 62.bölümde neler olacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahar 62.bölüm izleyiciyle Show Tv ekranlarında buluşuyor. Bu akşam ekrana gelecek 62.bölümde heyecan dorukta. İşte, Bahar 62.bölüm tamamı full izle seçeneği

        BAHAR İZLE

        Bahar, bu akşam 62. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, Show TV web sitesi üzerinden anlık olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BAHAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        REKLAM

        BAHAR 62.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Bahar'ın 62. Bölümünde; Hastaneyi sarsan patlamanın ardından yaşanan kayıp en çok Bahar’ı etkilerken, Rengin’in ölümden dönmesi kısa süren bir rahatlama yaratır.

        Ancak Rengin’in beklenmedik bir hasarla uyanması bu sevinci gölgede bırakır. Aynı anda Maral ve Aziz Uras’ın evlenme kararı tüm ailede şok etkisi yaratır; Bahar oğlunu bu karardan döndürmeye çalışırken, Umay’ın öfkesi işleri iyice içinden çıkılmaz hâle getirir. Yaşananlar Harun’un hem Bahar’la hem de Maral’la olan bağını bambaşka bir noktaya taşır. Bahar, Aziz Uras’ı bu evlilikten vazgeçirmeye uğraşırken, Seren çocuklarını korumak adına kimsenin ondan beklemeyeceği bir adım atar. Öte yandan hastaneye gelen bir vaka, Bahar’ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir ikileme sürükler. Fakat onu bekleyen tek yüzleşme bu değildir; Evren’le ilgili ortaya çıkan başka bir durum, Bahar’ın farkına varmaya başladığı gerçekleri daha da karmaşık hale getirir. Tüm bunların sonrasında, hiç kaçamayacağı acı bir sürpriz Bahar’ı ve ailesini hazırlıksız yakalayacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı