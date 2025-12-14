Bahar dizisi 62.bölüm canlı izle: Show TV’de Bahar son bölüm tamamı full izle
Bahar dizisi 62. Bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi yeni bölümde hastaneyi sarsan patlamanın ardından yaşanan kayıp en çok Bahar'ı etkilerken, Rengin'in ölümden dönmesi kısa süren bir rahatlama yaratır. Diziyi internetten izlemek isteyenler Bahar izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Bahar 62.bölüm tamamı izle ekranı ve tüm bilgiler
Bahar 62.bölüm izleyiciyle Show Tv ekranlarında buluşuyor. Bu akşam ekrana gelecek 62.bölümde heyecan dorukta. İşte, Bahar 62.bölüm tamamı full izle seçeneği
Bahar, bu akşam 62. bölümü ile ekranlara gelecek.
BAHAR 62.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bahar'ın 62. Bölümünde; Hastaneyi sarsan patlamanın ardından yaşanan kayıp en çok Bahar’ı etkilerken, Rengin’in ölümden dönmesi kısa süren bir rahatlama yaratır.
Ancak Rengin’in beklenmedik bir hasarla uyanması bu sevinci gölgede bırakır. Aynı anda Maral ve Aziz Uras’ın evlenme kararı tüm ailede şok etkisi yaratır; Bahar oğlunu bu karardan döndürmeye çalışırken, Umay’ın öfkesi işleri iyice içinden çıkılmaz hâle getirir. Yaşananlar Harun’un hem Bahar’la hem de Maral’la olan bağını bambaşka bir noktaya taşır. Bahar, Aziz Uras’ı bu evlilikten vazgeçirmeye uğraşırken, Seren çocuklarını korumak adına kimsenin ondan beklemeyeceği bir adım atar. Öte yandan hastaneye gelen bir vaka, Bahar’ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir ikileme sürükler. Fakat onu bekleyen tek yüzleşme bu değildir; Evren’le ilgili ortaya çıkan başka bir durum, Bahar’ın farkına varmaya başladığı gerçekleri daha da karmaşık hale getirir. Tüm bunların sonrasında, hiç kaçamayacağı acı bir sürpriz Bahar’ı ve ailesini hazırlıksız yakalayacaktır.