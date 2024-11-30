'Bahar'ın, 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Umay ve Cem'in kazasından sonra hastaneye koşan aile üyeleri paniklerken; Timur'un kaza yüzünden Evren'e çıkışması, ikilinin arasındaki gerilimin giderek tırmanacağının ilk sinyallerini veriyor. Aziz Uras, "Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk" sözleriyle yaşananlardan dolayı annesini sorumlu tutarken, Bahar'ın, "Ben o sofrayı susarak ayakta tuttum" demesi dikkat çekiyor. Timur ve Efsun cephesindeki eğlenceli anlar ise izleyicilere yeni bölümde komedi unsurunun yüksek olacağının müjdesini veriyor.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.