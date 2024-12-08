'Bahar'ın, 28'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, merakla beklenen 28'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda Timur, Bahar için başarı hikayesi oluşturmak isterken; Bahar ise Seren’in “Senden bir fenomen yaratmak üzereler” sözlerinden sonra şaşkınlığını gizleyemiyor. Rengin’in içi Timur hakkında duyduğu şüpheyle yanıp kavrulurken, ortalığı da yıkıp döküyor. Bahar’ın Rengin’in geçirdiği bu zorlu süreçte yanında olması ise dikkat çekiyor.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.