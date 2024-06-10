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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın sezon finalinden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın sezon finalinden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 16'ncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 00:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:52
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        Sezon finalinden ikinci tanıtım
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        Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 16. Bölümünde;

        Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir…

        "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" sezon finaliyle 11 Haziran Salı saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte 'Bahar'ın 16'ncı bölüm (Sezon Finali) 2'nci tanıtımı;

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