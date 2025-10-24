'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicilerini, her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, hastanede esen kaos rüzgarı, herkesin sakladığı sırları gün yüzüne çıkarıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 56. Bölüm Tanıtımı:

Tanıtımda, hastanedeki büyük karışıklık, içerideki bir köstebeğin varlığını düşündürüyor. Bahar, Evren ve Çağla, Maral’dan şüphelenirken, Harun ise Maral’ı kararlılıkla savunuyor. Bahar, Harun’un bu tavrından şüphelenirken, Harun ile Maral’ın kardeş olduğu gerçeğiyle şoke oluyor. Bu sırada Maral, yeni bir plan yapmak için Naz’ı görmeye gidiyor. Öte yandan Umay ve Parla’nın eve kanlar içinde gelişi, izleyicinin heyecanını doruklara çıkarırken, neler yaşandığı merak konusu oluyor. Hastanedeki sırlar ve aile içindeki karmaşa, herkesi büyük bir yüzleşmeye doğru sürüklüyor.