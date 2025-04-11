'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 42'nci bölümden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 42'nci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 42. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda Timur, Bahar’ın düğünü terk ettiğini öğrenirken, "Acaba Bahar ile Timur tekrardan barışacak mı?" sorusu gündeme geliyor. Bahar evlenmeme kararını Evren’i düşündüğü için aldığını söylerken Evren’in öfkesi dinmek bilmiyor. Evren ile Timur gerginliği artmaya devam ederken Rengin ise Bahar’ı herkesin hayatını mahvetmekle suçluyor. Yayınlanacak yeni bölümde ilişkilerin çıkmaza girmesiyle neler olacağı merak konusu oluyor.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.