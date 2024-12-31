'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 31'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 31. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Bahar hastanedeki çalışanların böyle düşüneceğine ihtimal vermese de; Timur’un herkese onunla birlikte olmak isteyenin Bahar olduğunu söyledi. Parla’dan gerçeği öğrenen Rengin şoke olurken; Umay ise babasıyla karşı karşıya geldi. Bahar ve Evren yakınlaşmanın eşiğindeyken, Umay ve onun peşinden gelen Timur, aniden Bahar’ın evine girince neyle karşılaşacakları büyük merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.