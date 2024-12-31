Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'deki Hristiyan cemaatinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. 31 Aralık günü gerçekleşen görüşmede Şara, azınlıklara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmayacağının altını çizdi.

Şara, Aleviler dâhil olmak üzere hiçbir azınlığa karşı intikam ve kin duygusuyla yaklaşmayacaklarını ifade ederek kapsayıcı bir politika benimseyeceklerini belirtti.

Ahmed Şara, daha önceki röportajlarında da Suriye'nin Afganistan'dan farklı olduğunu ve farklı etnik ve dini gruplardan oluştuğunu belirtmiş ve Suriye'nin yönetiminin Suriye sosyolojisine uygun olacağını vurgulamıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan önce 130 binden fazla Hristiyan yaşıyordu. Ancak bu sayının savaşla birlikte düştüğü rapor edildi.

Suriyeli Hristiyanlar daha çok başkent Şam ve Halep çevresinde yaşıyor.