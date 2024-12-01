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        Haberler Televizyon ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’da sürpriz isimler

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’da sürpriz isimler

        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bu hafta ekrana gelecek 27'nci bölümünde izleyicileri, sürpriz isimler bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:41
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        Sürpriz isimler
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın bu hafta ekrana gelecek 27'nci bölümünde izleyicileri, sürpriz isimler bekliyor. Heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle izleyicileri ekrana kilitleyecek diziye; genç ve başarılı oyuncular Melis Minkari ile Fırat Altunmeşe konuk olacak.

        Oyuncuların hayat verdiği Cemre ile Efe karakterlerinin hastaneye geldikten sonra olayların nasıl gelişeceği şimdiden merak konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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