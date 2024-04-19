Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Peran Vakfı Bağış Gecesi‘nde gelişen olaylardan sonra Bahar ve Timur’un yüzleşme sahnesinde, Bahar’ın “Beni Rengin’le aldatıyor musun?” sorusu, Timur’a soğuk terler döktürdü. Timur ve Rengin’in sarılırken Bahar’a yakalanması ise tanıtıma damgasını vurdu. Uzun süredir şüpheleriyle boğuşan Bahar’ın şimdi ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.