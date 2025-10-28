Bahar 56. bölümde neler olacak? Bahar yeni bölüm canlı izle
Bahar dizisi bu akşam 56. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Televizyon başında olamayacak izleyiciler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden diziyi canlı olarak takip edebilecek. Peki, Bahar'ın yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte 56. bölüme dair öne çıkan detaylar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı
BAHAR 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seren’in hastaneden uzaklaştırılması, Baharların kafasında yeni soru işaretleri yaratır. İsmail Bey’e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir.
Aziz Uras, kendini aklamaya çalışırken; Seren sakinliğini korur. Ancak bu sakinlik, Uras’a oynayacağı büyük oyunun parçasıdır.
Seren, ihaneti kendi yöntemleriyle ortaya çıkarıp ondan boşanmayı planlamaktadır. Fakat Aziz Uras’ın da yeni hamleleri vardır.
Bu sırada Bahar, kaybolan hard diskin Harun’un elinde olduğunu öğrenir. Fakat gerçeği ortaya çıkarmak hem Seren’in hem de Uras’ın kariyerini tehlikeye atacağından arada kalır.
Bahar, Seren’i işe döndürmenin yollarını ararken diğer yandan Evren’e duyduğu duygularla yüzleşir.
O, Evren’le ilgili bir kararın eğişindeyken Harun’un da Bahar’a karşı hisleri açığa çıkınca, dengeler tamamen değişir.
