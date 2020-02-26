Baharatlı patates kızartma tarifi, nasıl yapılır?

Baharatlı patates kızartma nasıl yapılır? Küçük büyük herkesin patates kızartması deyince bayıla bayıla yediği bu lezzeti. Bu kez dışarıdaki bazı restoranların yaptığı gibi baharatlı olarak yapmayı bir deneyelim. Eminiz ki bu kızartmayı da yerken çok seveceksiniz.
Baharatlı Patates Kızartma Malzemeler:
- 6 adet patates
- Kızartmak için: Ayçiçek yağı
Baharat Karışımı için:
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı biber
- Sumak
- Kekik
- Biberiye
Baharatlı Patates Kızartması Yapılışı:
- Patatesleri öncelikle yıkayın.
- Ardından elma dilimi şeklinde doğrayın.
- Baharatların hepsini bir kâse içerisinde karıştırın.
- Doğradığınız bütün patatesleri baharatlı karışımın içerisine bulayıp iyice karıştırın.
- Baharatladığınız patatesleri kızgın yağ içerisinde altın sarısı olana dek kızartın.
- Fazla yağını kâğıt havlu yardımıyla alarak sıcak olarak servis yapın.
YORUMLAR