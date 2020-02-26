Baharatlı patates kızartma tarifi, nasıl yapılır?

Baharatlı patates kızartma nasıl yapılır? Küçük büyük herkesin patates kızartması deyince bayıla bayıla yediği bu lezzeti. Bu kez dışarıdaki bazı restoranların yaptığı gibi baharatlı olarak yapmayı bir deneyelim. Eminiz ki bu kızartmayı da yerken çok seveceksiniz.

Baharatlı Patates Kızartma Malzemeler:

6 adet patates

Kızartmak için: Ayçiçek yağı

Baharat Karışımı için:

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Sumak

Kekik

Biberiye

Baharatlı Patates Kızartması Yapılışı: