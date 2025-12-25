Bahar’ın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

İzleyicisini üç sezondur farklı duygularla baş başa bırakan dizinin final tanıtımında, Bahar’ın kendi için attığı umut dolu adımlar, kapısında beliren sürpriz bir isimle kesişiyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 64. Bölüm (Final) Tanıtımı;

Tanıtımda Evren’in gidişini kabullenen Bahar, artık kendi hayatı için adım atmaya başlıyor. Sevdiklerini evinin çatısı altında bir araya getiren Bahar, geleceğine dair kararlarını netleştirmeye çalışırken, kapıda aniden beliren Evren her şeyi altüst ediyor. Evren’in Bahar’ın yanında kalma kararı, ikili arasındaki bitmeyen belirsizliği yeniden gündeme taşırken, Bahar’ın bu döngüden nasıl çıkacağı büyük bir soru işareti yaratıyor. Bu sırada, başarılı geçen ameliyatının ardından Rengin için hayat yeniden zor bir viraja giriyor. Bir sabah annesini uyandıramayan Parla, büyük bir korku ve çaresizlikle baş başa kalıyor. Rengin’in bu sessizliği ise hikâyede yeni ve sert bir fırtınanın habercisi oluyor.