Baharın renkleri nisanda İş Sanat’ta

İş Sanat nisan ayını flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in solist olarak yer aldığı Vakhtang Kakhidze’nin yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası ile karşılıyor.

Müzikli çocuk oyunları Robot Pinokyo ve Fırtına; yerli projelerde Lahza ve Kenan Doğulu, Sait Faik ve Sabahattin Ali hikâyelerinin seslendirileceği dinletiler İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

Nisan ayının Parlayan Yıldızlar’ı Selin Özer ve Doğa Karahan ise Milli Reasürans Konser Salonu’nda resital verecek.

Kibele Sanat Galerisi’nde ise figüratif resmin önemli temsilcilerinden Nevhiz, “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisi ile 12 Nisan’a kadar ziyaret edilecek.

SAİT FAİK HİKAYELERİ İLE “ŞEHİR AMBER KOKACAK”

Daha çok İstanbul’u ve şehir insanını acısıyla-sevinciyle etkileyici bir biçimde kaleme alan Sait Faik Abasıyanık, beş hikâyesiyle izleyicilerle buluşuyor.

“Şehir Amber Kokacak” adlı dinletide yazarın “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”, “Yüksekkaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek” başlıklı hikâyeleri eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı bir sahne düzeniyle edebiyatseverleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.

Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor.

Edebiyat ile müziğin iç içe geçtiği dinletide eserleri kemanda Seda Subaşı, çelloda Şemsa İdil Ural yorumlarken; efektler Tuğrul Keskin, Vehbi Arslan ve Hasip Tuz’a ait.

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in seslendireceği Sait Faik hikâye dinletisi 6 Nisan Pazartesi günü 17.00’de ve 20.30’da iki ayrı gösterimle İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Seyirciler etkinliklerden 1 saat 30 dakika önce salona kabul edilecek.

FLÜT SANATÇISI ŞEFİKA KUTLUER TİFLİS SENFONİ ORKESTRASI İLE AYNI SAHNEDE

Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Nisan Salı akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile birlikte Mozart’tan Tchaikovsky’e uzanan bir repertuvar ile sahne alacak.

“Sihirli Flüt” olarak anılan flüt virtüözümüz Şefika Kutluer, UNICEF’in iyi niyet elçisi olarak çocuklar için dünya çapında birçok etkinliğe imza attı.

İtalya Cumhurbaşkanı’ndan “İtalyan Devlet Nişanı”, “Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı”, “Kazakistan Devlet Kültür Nişanı” ve “Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası”na layık görüldü.

Bugüne kadar 17 albüme imza atan Kutluer ayrıca Türk kültürüne yaptığı hizmetlerden dolayı “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü”ne sahip.

1993 yılında Tiflis Senfoni Orkestrası’nın kurucusu olan şef Jansung Kakhidze’nin oğlu Vakhtang Kakhidze Tiflis’in en önemli sanatçılarının başında geliyor.

Gürcistan Cumhuriyeti Yüksek Şeref ödülü sahibi Kakhidze, 2002 yılından beri Tiflis Senfoni Orkestrası’nın orkestra şefi ve sanat yönetmeni olarak sanat hayatına devam ediyor.

Kendi bestelerinin yanı sıra birçok eseri, dünyanın çeşitli yerlerinde sahneye taşıyan Kakhidze, bestelediği film müziği ile Gürcü Sineması Nato Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

PİNOKYO BU KEZ ROBOT OLARAK SAHNEDE

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren İş Sanat’ın çocuk oyunlarında “Robot Pinokyo” var. Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan yaparken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.

Oyunun müzikleri Tolga Çebi’ye, koreografisi ise Selçuk Boran’a ait. Robot Pinokyo’nun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, kostümleri ise Gül Sağer imzası taşıyor. Pinokyo’nun günümüz koşullarına uyarlanmış versiyonunda kukla çocuğu yapan Gepetto Usta, Robot Pinokyo’ya yazılım yükleyen Bilgin karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Müzikal oyunda çocuklar; iyiyi, kötüyü ve arkadaşlığı öğrenen Robot Pinokyo'nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacak. 4 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen müzikli oyun 12 Nisan Pazar günü 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

KENAN DOĞULU VE LAHZA AYNI SAHNEDE

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi “Lahza” Türkiye’nin en önemli besteci, söz yazarı ve şarkıcılarından Kenan Doğulu ile buluşuyor. İlk albümlerini yayınladıkları günden beri uluslararası birçok festival tarafından davet alan Lahza, doğaçlama temeline oturttukları müzikleri ve besteleriyle günümüz Türk caz müziğinin önde gelen figürlerinden.

İkili 90’lardan bugüne sayısız “hit” bestelemiş sadece bir dönemin değil tüm pop müziğin önemli isimlerinden Kenan Doğulu'yla bir araya gelerek eşsiz bir geceye imza atacak.

20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek performansa tanıklık etmek isterseniz 15 Nisan tarihini ajandalarınıza şimdiden not edin.

SABAHATTİN ALİ'NİN HİKAYELERİ İŞ SANAT’TA: BU HAYAT BÖYLEDİR İŞTE!

Sabahattin Ali, kırsal kesim insanını, içinde bulunduğu durumu ironik ve yalın bir dille anlattığı dört hikâyesiyle İş Sanat’ta seyirciyle buluşuyor.

“Bu Dünya Böyledir İşte!” adlı dinletide, Sabahattin Ali’nin “Katil Osman”, “Ayran” “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” adlı hikâyeleri eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle birlikte seslendiriliyor.

Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Edebiyat ile müziğin iç içe geçtiği dinletide eserleri kemanda Seda Subaşı, çelloda Şemsa İdil Ural yorumlarken; efektler Tuğrul Karanfil ve Yiğit Çelik’e ait. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in seslendireceği Sabahattin Ali hikâye dinletisi, 19 Nisan Pazar günü 16.00’da ve 20 Nisan Pazartesi akşamı 20.30’da iki ayrı gösterimle İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Matine günleri saat 14.00’ten, suare günleri saat 19.00'dan itibaren seyirciler salona kabul edilecek... Seyirci kabulü salon kapasitesi ile sınırlı...

BEETHOVEN VE SHAKESPEARE’Lİ BİR ÇOCUK OYUNU: FIRTINA

Klasik müzik ve tiyatroyu buluşturan “Fırtına” oyununda Geveze Piyanist ve arkadaşları Ludwig van Beethoven'ın 250’nci doğum yılını, bestecinin en sevdiği yazar W. Shakespeare ile kutluyor.

“Geveze Piyanist” Emir Gamsız ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ege Maltepe’nin yönettiği oyunun ilk bölümünde klasik müzik, “Geveze Piyanist” ve Ceyda Düvenci tarafından çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, ikinci bölümde ise William Shakespeare’in Fırtına adlı oyunu, Spolin-İst Öykü Tiyatrosu’nun oyuncuları tarafından sergilenecek.

6 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen oyun 26 Nisan Pazar günü 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

NİSAN AYININ PARLAYAN YILDIZLARI SELİN ÖZER VE DOĞA KARAHAN

Parlayan Yıldızlar serisi, Nisan ayında Selin Özer (flüt) ve Doğa Karahan (keman) ile devam ediyor.

2003 yılında Ankara'da doğan Selin Özer, müzik eğitimine dedesi keman sanatçısı Arman Özarın ile başladı. 2009 yılında Bilkent Üniversitesi piyano dalında kabul edilen sanatçı, burada flüt öğretmeni Doç. Cem Önertürk ile tanıştı.

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu flüt ana sanat dalına başlayan Özer, 2017 yılında Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde C. Stamitz Sol Majör Flüt Konçertosu’nu çocuk solist olarak seslendirdi. Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile konserler verdi.

Miriam Gussek ve Ulrich Mertin’nin oda müziği, Prof. Anne Catherine Heinzman’nın flüt ustalık sınıflarına katıldı. 2019 yılında AIMS Müzik Akademisi’nin programında Prof. Claudia Stein'in sınıfına kabul edildi. Almanya, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye’de pek çok konser verdi. Selin Özer, eğitimini Doç. Cem Önertürk ile sürdürüyor.

2003 yılında Mersin’de doğan Doğa Karahan, 2011’de Lily Tchumburidze ile Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın keman bölümüne yarı zamanlı olarak başladı. 2011 yılından beri Konservatuvar bünyesinde birçok konserde yer aldı. 2014 yılında Dora Schwarzberg’in 2015 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Alexander Kagan’ın masterclass sınıflarınakatıldı.Mayıs 2015’te Antalya’da düzenlenen Harmony International CompetitionFestival’da kendi yaş grubunda birinci oldu.

2016 Şubat’ta Bilkent Keman Günleri’nde Cihat Aşkın, Lyutsia İbragimmova ve Bahar Kutay ile 2016 Mart’ta ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Mikhail Gotsdiner ile çalıştı. Ağustos 2017’de Prof. Rudens Turku’nun, 2018 yazında da Louise Chisson’un masterclass sınıflarına katıldı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda çalmaya hak kazanan Selin Özer, Lily Tchumburidze ile keman eğitimine devam ediyor.

Parlayan Yıldızlar konseri, 27 Nisan Pazartesi akşamı 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’nda ücretsiz olarak rezervasyonlu olarak gerçekleşecek.

NEVHİZ’DEN VARLIĞIMIN GARİP ŞARKISI

Resimleriyle yaşamın çok boyutluluğunu anlatan, figüratif resmin temsilcilerinden Nevhiz, “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisi ile İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluşuyor. Nevhiz’in yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan sergi Kibele Sanat Galerisi’nde 12 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri tuvallerinde yansıtan sanatçı, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor. Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan resim dersleri alan, 30 yaşında Paris’e eğitim almaya giderek dönemin usta ressamlarının çalışmalarını gözlemleme fırsatı bulan Nevhiz, “Sanat trajik, komik, umarsız, bir o kadar da umut verici, güzel ve çirkin olan yaşamdan doğuyor. Resim yaparak yaşamın çelişkilerine, çok boyutluluğuna, dinginliğine akıl erdirmeye çalışıyorum” diyor.

Sanat yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında 27 kişisel, 115 karma sergiye imza atan Nevhiz,akademisyen kimliğiyle de geleceğin sanatçılarını yetiştirdi. 2003 yılında “Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü”ne, 2014 yılında ise “Tüyap Fuarı Onur Ödülü”ne layık görüldü.