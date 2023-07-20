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        Haberler Gündem Eğitim Bahçe Tarımı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

        Bahçe tarımı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır bahçe tarımı bölümü iş imkanları

        Bahçe tarımı ile ilgilenen üniversite öğrenci adayları Bahçe Tarımı bölümü hakkında bilgi almak üzere araştırma yapmaktadırlar. Bahçe tarımı bölümün ne olduğu ve mezunlarının ne iş yaptığının cevapları yazımızın devamında…

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 12:46
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        Bahçe tarımı bölümü nedir?
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        Bahçecilik ve bahçe tarımı ile alakalı olan öğrenci adayları Bahçe Tarımı bölümü nedir konusunda araştırma yapmaktadır. Kısa özetle Bahçe Tarımı Bölümü, bitkilerin yetiştirilmesi, tarım teknikleri, peyzaj düzenlemesi ve bahçe tasarımı konularında eğitim veren bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrencilere bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ve su kaynaklarının kullanımı, gübreleme teknikleri, peyzaj planlaması, bahçe tasarımı ve yönetimi gibi konular öğretilir. Bu eğitimlerin ardından Bahçe Tarımı bölümü iş olanakları da oldukça artmaktadır. Ayrıca Bahçe Tarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl diye merak eden üniversite adayları için de bu programın 2 yıllık bir ön lisans programı olduğunu söyleyebiliriz.

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        Bahçe Tarımı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

        Bahçe Tarımı bölümü mezunları, çeşitli alanlarda iş imkanlarına sahiptir. Bu nedenle Bahçe Tarımı mezunları ne iş yapar konusunda oldukça fazla seçenek vardır. Mezunlar, özel bahçe tasarım ve bakım şirketlerinde, peyzaj firmalarında, belediyelerde, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca kendi işletmelerini kurarak, bahçe tasarımı ve bakım hizmetleri sunabilirler.

        Bahçe Tarımı bölümü mezunları nerede çalışır diye merak edenler için şu şekilde özetlemek mümkündür:

        • Bahçe Tasarımcısı: Mezunlar, bahçe ve peyzaj tasarım şirketlerinde çalışarak, müşterilerin istekleri doğrultusunda bahçe tasarımları yapabilirler. Bitki seçimi, peyzaj düzenlemesi ve bahçe planlaması gibi konularda uzmanlaşabilirler.
        • Bahçe Bakım Uzmanı: Mezunlar, çeşitli tesislerin veya özel bahçelerin bakımından sorumlu olabilirler. Bitki bakımı, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda bilgi sahibi olarak, bitki sağlığını koruyabilir ve bahçe düzenlemesi yapabilirler.
        • Belediye Peyzaj Mimarı: Mezunlar, belediyelerde çalışarak, kamusal alanların peyzaj düzenlemesini ve bakımını yapabilirler. Parklar, bahçeler, oyun alanları ve yeşil alanlar gibi kamuya açık alanların planlamasında ve yönetiminde görev alabilirler.
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        • Araştırmacı: Mezunlar, üniversitelerde veya tarım araştırma kurumlarında çalışarak, bahçe tarımı konusunda araştırmalar yapabilirler. Yeni bitki türleri ve çeşitleri üzerinde çalışabilir, bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri geliştirebilirler.
        • Eğitimci: Mezunlar, tarım eğitimi veren okullarda veya eğitim kurumlarında bahçe tarımı dersleri verebilirler. Tarım sektöründe bilinçli ve uzman yetişmesine katkıda bulunarak, yeni nesilleri yetiştirebilirler.

        Bahçe Tarımı bölümü mezunları ayrıca kendi işlerini kurarak, bahçe danışmanlığı, peyzaj hizmetleri veya bitki üretimi gibi konularda hizmetler sunabilirler.

        Bahçe Tarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

        Bahçe Tarımı bölümü dersleri genellikle aşağıdaki gibi temel dersleri içerir:

        • Bitki Biyolojisi: Bitki anatomisi, fizyolojisi ve morfolojisini öğrenir. Bitkilerin temel yapıları, beslenme, solunum, büyüme ve üreme süreçleri hakkında bilgi verir.
        • Toprak Bilimi: Toprak yapısı, özellikleri, toprak verimliliği ve bitkiler için uygun toprak seçimi konuları işlenir.
        • Bitki Besleme ve Gübreleme: Bitkilerin beslenmesi için gerekli temel besin maddeleri, gübre türleri ve gübreleme teknikleri üzerine dersler verilir.
        • Bitki Hastalıkları ve Zararlıları: Bitkilerin karşılaştığı hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ve önlemleri öğretilir.
        • Bahçe Bitkileri ve Türleri: Farklı iklim ve toprak koşullarına uygun bahçe bitkilerinin seçimi ve bakımı hakkında bilgi verilir.
        • Bahçe Planlama ve Tasarımı: Peyzaj mimarisi temel prensipleri, bahçe düzenlemesi, bahçe tasarımı ve planlaması üzerine dersler işlenir.
        • Sulama ve Drenaj Sistemleri: Bitkilerin su gereksinimlerini karşılamak için sulama teknikleri ve drenaj sistemlerinin kurulumu hakkında bilgi verilir.
        • Botanik: Bitkilerin sistematik sınıflandırılması ve taksonomi çalışmaları hakkında temel bilgiler verilir.
        • Tarım Ekonomisi: Tarımsal işletmelerin ekonomik yönetimi, maliyet analizleri, pazarlama ve tarım politikaları konuları işlenir.
        • İş Sağlığı ve Güvenliği: Tarım işlerinde güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ve iş sağlığı konuları ele alınır.
        • Bitki Islahı: Bitki türlerinin ıslah yöntemleri, yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve bitki ıslah çalışmaları hakkında bilgi verilir.
        • Tarla Uygulamaları: Teorik bilgilerin pratik olarak uygulanması, tarım deneyleri ve bahçe tarımı uygulamaları yapılır.

        Bu dersler, Bahçe Tarımı bölümü öğrencilerine bitki yetiştirme, peyzaj düzenleme, toprak işleme ve bitki bakımı gibi konularda temel bilgileri kazandırır ve mezunların bahçe tarımı sektöründe başarılı bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olur.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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