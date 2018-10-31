Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde traktör ile kivi toplamak için tarlaya giden ve daha sonra haber alınamayan çift, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmasının ardından takla atan traktörün altında ölü olarak bulundu.

Olay, Gölcük ilçesinin İhsaniye Sivritepe mevkiinde meydana geldi. Bahçelerine çalışmaya giden Hüseyin ve Dilek Can çiftine ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir vatandaş devrilen traktörü gördü. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen 112 Acil ekibi traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi.

Can çiftinin bahçeden döndüğü sırada rampadan inerken freni boşalan traktörün hafriyat alanına devrildiği tahmin ediliyor. Çiftin cenazeleri traktörün altından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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