        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:10
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye
        MHP Genel Başkanı Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

        Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
