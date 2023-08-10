Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı anımsatarak yerel seçimler öncesi "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" mesajını verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimler için çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazeteci Hande Fırat'a MHP lideri Bahçeli’nin mesajını iletti ve bu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu mesajda "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar "Çağırdık Dönmediniz Yuvaya, Yerel İktidarda Komşu Olalım Ülke Hayrına".

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Cnn Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşulan gündemle ilgili Sayın @handefrt hanımefendiye, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin iletmiş oldukları mesaj aşağıdadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. pic.twitter.com/W6PhIzF6ve — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) August 10, 2023

2019'DA "TARİHİ SORUMLULUK" DEMİŞTİ

Bahçeli, 1 Ağustos 2019'da İYİ Parti kurultayı öncesinde Twitter üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır.

Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.