"Bahçeme tavuk girdi" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı! Gümüşhane'de, tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada Ümit Yapıcıoğlu, tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdı. Yapıcıoğlu'nun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 55 yaşındaki yengesi Nurten Yapıcıoğlu ve 25 yaşındaki yeğeni Ali Yapıcıoğlu hayatını kaybetti, akrabaları olan 22 yaşındaki Kadir Yapıcıoğlu ise yaralandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.07.2024 - 08:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:52 facebook

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