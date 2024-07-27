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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Bahçeme tavuk girdi!" Tavuk kavgası: 2 ölü, 1 yaralı! | Son dakika haberleri

        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı!

        Gümüşhane'de, tavukların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada Ümit Yapıcıoğlu, tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdı. Yapıcıoğlu'nun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 55 yaşındaki yengesi Nurten Yapıcıoğlu ve 25 yaşındaki yeğeni Ali Yapıcıoğlu hayatını kaybetti, akrabaları olan 22 yaşındaki Kadir Yapıcıoğlu ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 08:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:52
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        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Alaçat köyünde, Ümit Yapıcıoğlu, iddiaya göre akrabalarının beslediği tavukların, bahçesine girmesi nedeniyle yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ile tartışmaya başladı.

        3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Ümit Yapıcıoğlu tabancayla ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği Nurten Yapıcıoğlu ile araya girmeye çalışan yeğeni Ali (25) ve akrabası Kadir Yapıcıoğlu (22), kanlar içinde yere yığıldı.

        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde Nurten Yapıcıoğlu ve Ali Yapıcıoğlu'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Yaralı olan Kadir Yapıcıoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Yapıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Tavuk tartışmasında akrabalarına kurşun yağdıran Ümit Yapıcıoğlu’nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #gümüşhane
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