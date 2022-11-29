Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında ERA Nymburk’u 88-80 mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti.

Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da 2'de 2 yaptı
İHA

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Yiğit Arslan, James Gist, Jerry Boutsiele; konuk takım ERA Nymburk ise Marek Klassen, Martin Kriz, Eric Lockett, Gerel Simmons ve Nate Watson beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar yay gerisinden bulduğu isabetlerle maça çok iyi başlayıp skoru 15-5’e getirince konuk ekip çeyreğin bitimine 6 dakika 26 saniye kala molaya başvurdu. Molanın ardından Çekya temsilcisi 9-0’lık bir seri yakalayarak skoru 15-14 yaptı ve periyodun son dört dakikasına bu skorla girildi. Muhammed’in son bölümdeki skorer oyunuyla oyundaki üstünlüğünü yeniden tesis eden Bahçeşehir Koleji, maçın ilk dörtte birlik bölümünü 25-19 önde geçti.

Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu ve savunma sertliğiyle 6-0 seri yakalayarak ilk üç dakikayı 31-19 önde geçti. Konuk ekip, devrenin bitimine 5 dakika 42 saniye kala skor 36-25’ken bir mola daha aldı. Devrenin kalan kısmında dış atışlarla etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 53-40 önde girdi.

Soyunma odasından iyi dönen taraf ERA Nymburk oldu ve 16-8’lik seriyle skor 61-56’ya gelince çeyreğin bitimine 5 dakika 19 saniye kala Bahçeşehir Koleji molası geldi. Molanın ardından ERA Nymburk 13-3’lük bir seri yakaladı ve maçın son dörtte birlik bölümüne 69-64 önde girdi.

Son çeyreğe iki ekip de savunma sertliğini artırarak başlarken ilk üç dakikalık bölüm 67-73’lük skorla geçildi. Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Kırmızı Ejderhalar, parkeden 88-80 galibiyetle ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci zaferini elde etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuğçe Canıtez, Galatasaray'da
BASKETBOL Tuğçe Canıtez, Galatasaray'da
Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda? BJK FB basketbol maçı hangi kanalda izlenir? BJK FB basketbol maçı biletleri ne kadar, kaç lira?
BASKETBOL Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
BASKETBOL Alperen'in 18 sayısı kazanmaya yetmedi
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
Euroleague'de kasım ayının MVP'si belli oldu
BASKETBOL Euroleague'de kasım ayının MVP'si belli oldu
NBA'de Furkan Korkmaz'dan 17 sayı
BASKETBOL NBA'de Furkan Korkmaz'dan 17 sayı
Galatasaray Nef: 91 - Fenerbahçe Beko: 97 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Pota derbisi Fenerbahçe Beko'nun!
Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Anadolu Efes: 95 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes deplasmanda farklı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'yı yendi
BASKETBOL Potanın Perileri 4'te 4 yaptı
NBA'deki Türk yıldız Alperen Şengün'den kariyer rekoru: 21 sayı, 19 ribaund... - Basketbol haberleri
BASKETBOL Alperen Şengün'den kariyer rekoru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.