Bahmut kentinde sokak çatışmaları yaşanıyor

Bahmut Belediye Başkanı Yardımcısı Oleksandr Marçenko, Rus ve Ukrayna güçlerinin kentin sokaklarında çatıştığını, ancak Rusya’nın ülkenin doğusundaki kentin kontrolüne sahip olmadığını söyledi.

BBC’ye konuşan Marçenko, kentte kalan 4 bin sivilin doğalgaz, elektrik ve suya erişimleri olmadan, sığınaklarda yaşadığını belirtti.

Marçenko kentin “neredeyse tamamen” yıkıldığını belirtirken, “tek bir binanın bile hasarsız olmadığını” söyledi.

Rus güçlerinin ele geçirmeye çalıştığı Bahmut ve çevresinde aylardır çatışmalar yaşanıyor.

Marçenko, “Kentin yakınlarında ve aynı zamanda sokaklarında çatışmalar var” dedi.

Kentin ele geçirilmesi, Rusya’nın son aylardaki nadir askeri zaferlerinden biri olabilir.

Ancak kentin stratejik önemi konusunda soru işaretleri var. Bazı uzmanlar kentte bir Rus zaferinin ödenen bedele değmediğini düşünüyor.

Savaşın öncesinde 75 bin nüfusa sahip olan Bahmut’u ele geçirmeye çalışırken binlerce Rus askeri hayatını kaybetti.

Ukraynalı komutanlar Rus güçlerinin kendilerinin yedi katı kayıp verdiğini tahmin ediyor.

Yoğun top ateşinin ardından Rus güçleri ve paralı asker grubu Wagner, kentin büyük kısmını kuşatmış gibi görünüyor.

Marçenko, Rusya’yı kenti “kurtarmak” gibi bir amacı olmamak ve “Ukrayna halkını soykırımdan geçirmek istemekle” suçladı.

Marçenko “Şu anda şehirde hiç iletişim imkanı yok. Köprüler yok edilmiş durumda ve Ruslar bölgeyi tamamen yok etme taktiği uyguluyor” dedi.

Uluslararası Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Ukrayna ordusunun Bahmut’taki köprüleri tahrip ettiğini ve bunun “çatışarak kontrollü çekilme” taktiğini uygularken “Rusların hareketliliğini kısıtlamaya çalıştıklarını gösterdiğini” söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy birkaç gün önce bölgedeki durumun “giderek daha zor” hale geldiğini belirtmişti.

Ancak Ukrayna Ordusu Cuma gününden bu yana sayısız saldırıyı püskürttüklerini açıkladı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Sirskyi Cuma günü Bahmut’a gidip, bölgedeki komutanlarla görüşmüştü.

Rusya, Bakhmut’ın 10 kilometre uzağındaki Soledar kasabasının, Ukrayna güçleriyle uzun süren çatışmaların ardından geçen ay ele geçirildiğini söylemişti.

Soledar’ın da Ukrayna güçleri çekilene dek tamamen yıkıldığı belirtilmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy “Rusya’yı durdurmak” için top ve mühimmat gerektiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, son silah yardım paketinde Himars roketleri ve toplar bulunduğunu söylemişti.