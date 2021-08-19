Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı 0:00 / 0:00

DHA

Milli Savunma Bakanı Akar ile Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı.

DHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sayın Ahmed'in huzurunda; Nakdî Yardım Uygulama Protokolü, Askerî Mali İş Birliği Anlaşması, Askerî Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı" denildi.