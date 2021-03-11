Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, geçen hafta yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerin Ankara'da bulunan ailelerine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin Ankara'daki değerli ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEMŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı
GÜNDEMMeteoroloji'den kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversiteler yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK son açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak 2021?
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C operasyonu helikopter kamerasında: 5 gözaltı
GÜNDEMSultangazi'de terör örgütü operasyonu
Altun: YİK toplantısında dil kullanımı ve televizyon yayınları ele alındı
GÜNDEMYİK'te dilin kullanımı ve tv yayınları masaya ...
Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekattır?
GÜNDEMYatsı namazı nasıl kılınır?
CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEMCHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı: AÖL 2. dönem sınav tarihleri...
GÜNDEMAÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
ISLANACAĞIZ! İstanbul için şiddetli yağış uyarısı - Haberler
GÜNDEMİstanbul için şiddetli yağış uyarısı
Miraç kandili duası: Miraç kandilinde okunacak dualar neler?
GÜNDEMKandil gecesi okunacak dualar neler?