Milli Savunma Bakanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin Ankara'daki değerli ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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