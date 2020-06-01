Bakan Albayrak: Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020