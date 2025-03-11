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        Haberler Spor Futbol Bakan Bak, Okul Sporları finallerinde gösteri maçına çıkıyor - Futbol Haberleri

        Bakan Bak, Okul Sporları finallerinde gösteri maçına çıkıyor

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da oynanacak olan Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinde gösteri maçında forma giyecek. 13 Mart'ta oynanacak olan maçta, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski milli basketbolcular ile okul takımı oyuncuları yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:51
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        Bakan Bak, Okul Sporları finallerinde gösteri maçına çıkıyor
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        Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları dünyanın en yeni basketbol üssü olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde oynanıyor.

        Lise düzeyinde mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarını başarıyla geçerek Basketbol Gençler Türkiye Birinciliğine katılma hakkı kazanan 8 erkek ve 8 kız takımının yer aldığı müsabakalar 9 Mart’ta başladı.

        Final karşılaşmaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 11:00’da Genç Kızlar Finali, saat 13:00’da ise Genç Erkekler Finali yapılacak.

        BAKAN DR. OSMAN AŞKIN BAK GÖSTERİ MAÇINDA FORMA GİYECEK

        Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finalleri aynı zamanda gösteri maçına sahne olacak.

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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 13 Mart Perşembe günü Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinin oynanacağı İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde şöhretler karmasıyla gösteri maçında forma giyecek.

        Saat 12.30’da başlayacak olan maçta, Bakan Bak’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Bahar Çağlar Ökten ile finalist takımların oyuncuları yer alacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği yarışmalarına, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında 825’i erkek ve 318’i kız olmak üzere toplam 1143 lise takımı katıldı.

        Türkiye genelinde düzenlenen mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarının ardından 8 erkek ve 8 kız takımı Türkiye Birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandı.

        OKUL SPORLARI FİNALLERİ, TRT SPOR YILDIZ'DAN CANLI YAYINLANACAK

        09 Mart’ta başlayan müsabakalar 13 Mart Perşembe günü oynanacak finallerle sona erecek. Saat 11:00’da Kızlar, saat 13:00’da ise Erkekler finali oynanacak. Maçlar, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Dünyanın en yeni basketbol üssü olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde oynanacak final karşılaşmalarını yaklaşık beş bin öğrencinin izlemesi bekleniyor.

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