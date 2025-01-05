Bakan Bayraktar: Bugün kendi gazımızı kullanan bir ülkeyiz

Bayraktar, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi 22 yılda enerjide 3 kat büyüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün 30 bin megavattan 115 bin megavata çıktığını belirten Bayraktar, "Bütün bu 85 bin megavatlık yatırımı ülkemize kazandırdık, insanımızın enerjideki ihtiyacını karşılamaya gayret ettik. 2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gazı, Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bu gazı biz Türkiye'deki bütün hanelere götüreceğiz.' O gün sadece 5 ilde olan doğal gaz, bugün hamdolsun 81 ilde var." diye konuştu.

Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu: REKLAM "Biz 2016'da dedik ki 'Artık ithalatla bu işler zor, bizim Türkiye olarak enerjideki bu dışa bağımlılığımızı bitirmemiz lazım. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, Türkiye Yüzyılı vizyonunda bizim en önemli görevimiz.' Onun için diyoruz ki artık Türkiye kendi gazını, petrolünü arayan, bulan ve üreten bir ülke olsun ve 2016 yılında biz yola çıkarken dedik ki 'Artık kendi gemilerimizle Akdeniz'de, Karadeniz'de, Mavi Vatan'da aranmadık tek bir yer bırakmayacağız.' Önce Fatih, sonra Yavuz, sonra Kanuni, hepsi biliyorsunuz Trabzon ile çok alakalı, sonra Abdülhamit Han gemilerini filomuza kattık. Bugün Allah'a hamdolsun Türkiye, dünyada en modern deniz filosuna sahip ülkelerden biri haline geldi."

Akdeniz'de aramalara başlayınca birilerinin rahatsız olduğunu dile getiren Bayraktar, "Yabancıların rahatsızlığını anlıyoruz ama içimizde rahatsız olanlar da oldu. Biliyorsunuz şimdi Mavi Vatan'a, 'Mavi Vatan masalını geçin' diyorlar. Biz onlara, 'Mavi Vatan bir masal değil, Mavi Vatan Allah'ın izniyle Türk denizciliğinin destanıdır' diyoruz." dedi. Bayraktar, sondaj çalışmalarına ilişkin, "Akdeniz'de bizi herkes yapayalnız bıraktı. Dediler ki 'Biz bu aramalarda Türkiye ile birlikte yokuz. Yunanistan'ın deniz yetki alanı.' Onu dediler, bunu dediler bizi yarı yolda bıraktılar. Biz kendi insanımıza, kendi mühendislerimize, kendi denizcilerimize güvendik ve bu yolda tek başımıza Akdeniz'de 9 tane derin deniz sondajı yaptık. 2020 yılında, Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküp doğal gaz keşfettik." diye konuştu.

REKLAM "BİZ GABAR'DA PETROL ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal gaz keşfini yaparken bize, 'Bunlar arayamazlar, arasalar bulamazlar.' Bulduk. 'Bulsalar üretemezler' dediler. Allah'a hamdolsun bugün Trabzon'daki konutlarımızda da Türkiye'deki 3 milyon haneye kendi doğal gazımızı üretir hale çok kısa bir süre içerisinde geldik. Bugün kendi gazımızı kullanan bir ülkeyiz. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimize her yıl, her ay artırarak devam edeceğiz. Konutlarımızın tüm ihtiyaçlarını kendi gazımızla karşılar hale ülkemizi 2028 yılında getireceğiz. Biz 2016 yılında başka bir şey daha söyledik dedik ki 'Türkiye'de arama yapmadığımız hiçbir yer kalmayacak.' Bir dönem adı terörle anılan, teröre bir çok şehit verdiğimiz, Trabzon'umuzdan onlarca şehit verdiğimiz terörü adeta Güneydoğu Anadolu'dan kazıdık, memleketimizden kazıdık ve sınırlarımızın ötesine attık. O sayede girilemeyen, gidilemeyen adı terörle anılan Gabar'da, Besler Dereler'de, Kato'da Türkiye Petrolleri olarak doğal gaz arıyoruz, petrol arıyoruz. 2021 yılında Türkiye'nin en kalitelini petrolünü Gabar'da, Şırnak'ta bulduk. Bugün itibarıyla 70 bin varil günlük petrolü Allah'a hamdolsun üretir hale geldik."

REKLAM Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasını istemeyenlerin bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları aktardı: "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılabilmek için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Trabzon'un, milletimizin duaları arkamızda, sizler bizlere güvendikçe, bizlere itimat ettikçe Allah'ın izniyle bizim üstesinden gelemeyecek hiçbir şeyimiz yok. Biz Gabar'da petrol üretmeye devam edeceğiz. Biz Karadeniz'de, Mavi Vatan'da petrol, doğal gaz aramaya devam edeceğiz. Artık Türkiye öyle bir kabuğunu yıkmış durumda ki sadece Türkiye'de değil, sadece Mavi Vatan'da değil, artık Somali'de petrol arayan bir ülke haline geldik. Biz bunları yaptıkça bizi çekemeyenler olacak, bizi anlamayanlar olacak ama bizim yolumuz, doğru yol. Biz inanıyoruz ki Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirdikçe, Türkiye kendi kendine yeten bir ülke oldukça inşallah ekonomisi çok daha güçlü olacak. Ne enflasyon ne cari açık ne döviz bizim için problem olmaktan çıkacak. Bu yolda Türkiye'yi daha büyük ve güçlü ülke haline inşallah getireceğiz."

REKLAM Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ucuz enerji ve enerji desteğine bundan sonra da devam edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Faturalarımızın doğal gazda yüzde 65'ni, elektrikte yüzde 60'nı devlet olarak karşılar haldeyiz. İnşallah bu desteklerimize daha güçlü bir ekonomiye sahip oldukça devam edeceğiz. Türkiye olarak 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürüyoruz. Karadeniz kıyısından Akdeniz kıyısına, Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyası inşallah gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın en büyük nükleer enerji santralinde yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı şantiyede şu anda büyük bir ivmeyle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2028 yılına kadar bu 4 reaktörü devreye alacağız. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu Akkuyu'dan karşılayacağız. Bütün bunları yaptığımızda Türkiye olarak, Türkiye Yüzyılı'nda biraz önce ifade ettiğim gibi daha güçlü ve büyük Türkiye olacak. İnşallah biz birbirimize kenetlenmiş şekilde Trabzon, Karadeniz, Türkiye bu coğrafyada gerçekten güçlü olmaya ihtiyacımız var."

REKLAM "TRABZON GİBİ BİR ŞEHRE YAKIŞAN TEK PARTİ VAR, O DA AK PARTİ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Trabzon'u geliştirmek, kalkındırmak ve büyütmek için çaba sarf etmekten gurur duyduğunu anlatan Uraloğlu, "Bu noktada Trabzon gibi bir şehre yakışan tek parti var, o da AK Parti. Tek lider var, o da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan." dedi.