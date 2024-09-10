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        Haberler Dünya Bakan Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması | Dış Haberler

        Bakan Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili, "Bu kabul edilemez. Öldürülmesi sebepsizce ve haksızdı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:49
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        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

        Eygi'nin kaybının 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Blinken, yapılan soruşturmanın sonuçlarının hem haksızlığı hem de sebepsizliği ortaya koyduğunu belirtti.

        "Bir protestoya katıldığı için hiçkimse vurulmayı ve öldürülmeyi hak etmiyor." diyen Blinken, "Bize göre İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kurallarındaki değişiklikler de dâhil olmak üzere, bazı temel değişiklikler yapması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

        Beyaz Saray: Yakından takip edeceğiz

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili İsrail'de yürütülen soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini belirterek, "Bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi." dedi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kirby, İsrail ordusunun kendi içindeki ilk soruşturmasını tamamladığını, Eygi'nin öldürülmesindeki hatalarını kabul ettiklerini ve soruşturmayı askeri savcılığa aktardıklarını belirterek, "Bu, İsrail ordusu için olağandışı bir adım. Biz de bu süreci çok yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Eygi'nin ölümünün trajik olduğunu kaydeden Kirby, "Bakan Blinken'ın da söylediği gibi bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi. O yüzden bu durum bizim için çok endişe verici." diye konuştu.

        Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma talebine ilişkin şu anda bir yorum yapmayacağını belirten Kirby, öncelikle cezai soruşturmanın sonucunun netleşmesini ve sorumluların ne şekilde hesap vereceğini görmek istediklerini, ona göre başka bir adım atıp atmayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, "Anladığımız kadarıyla İsrail'deki ortaklarımız bu olup biten şeyin koşullarını araştırıyor. Biz de bulgularını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz" demişti.

        Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, Beita kasabasında katıldığı bir protestoda İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede askeri bir operasyon ya da silahlı çatışma yaşanmıyordu; buna karşın İsrail askerleri bölgede bulunuyordu.

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