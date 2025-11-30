Habertürk
        Bakan Ersoy, Papa 14. Leo'ya teşekkür etti

        Bakan Ersoy'dan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyaretine ilişkin paylaşım

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya ziyaretleri için teşekkür ederek, "Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 23:27 Güncelleme: 30.11.2025 - 23:27
        Bakan Ersoy, Papa 14. Leo'ya teşekkür etti
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle mihmandarlığını yürüttüğümüz Vatikan Devlet Başkanı Sayın Papa 14. Leo, ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretini bugün tamamladı ve kendilerini uğurladık. Ziyaret süresince medeniyetimizin köklü birikimini ve kültürel zenginliklerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Papa 14. Leo'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz."

