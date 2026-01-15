Bakan Ersoy: Son 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı

Bakanlık olarak her alanda vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için çalıştıklarını belirten Ersoy, “Kütüphanemiz de bu anlamda Patnos’un kültür yaşamına değer katacak önemli bir ilim ve kültür yatırımı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Yeni binayla birlikte eski kütüphanenin sınırlı imkanlarının geride kaldığını aktaran Ersoy, çocuk ve gençlerin daha rahat bir ortamda bilgiye erişmeleri amacıyla 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip bu yeni yapının hayata geçirildiğini söyledi.

Kütüphanenin bin kişilik kapasitesi, 40 bin kitaplık koleksiyonu, atölyeleri ve etkinlik alanlarıyla öne çıktığını ifade eden Bakan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:“Okuma ve öğrenme alışkanlığının en erken yaşta kazandırılması gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Kütüphanelerimizi de buna göre dizayn ediyoruz. Patnos İlçe Halk Kütüphanemizde en küçük okurlarımız için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü bulunuyor. Her yaştan hemşehrimize hitap eden sosyal alanlarıyla da birlikte inşallah ailecek sizleri burada ağırlamak istiyoruz.”

Konuşmasında gençlere de özel bir çağrıda bulunan Ersoy, "Ahmed-i Hânî'nin 'İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir' düsturuyla özellikle sizleri bu kütüphanenin rafları arasında yeni dünyalar keşfetmeye davet ediyorum" dedi.Geçtiğimiz yıl Patnos'ta kütüphane kullanan kişi sayısının 45 bini aştığını hatırlatan Bakan Ersoy, yeni binayla birlikte bu sayının yüz binin üzerine çıkacağına inandığını dile getirdi. "Kütüphaneler kent hafızasını geleceğe taşır" Kütüphanelerin sadece bilgiye erişim değil, aynı zamanda kentlerin belleğini taşıyan yapılar olduğuna işaret eden Ersoy, bu anlayışla Türkiye genelinde yeni nesil halk kütüphanelerinin inşa edildiğini söyledi. Bakan Ersoy, "Kütüphaneleri, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunan mekânlar olmanın yanı sıra toplumsal gelişim merkezlerine dönüştürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. "8 yılda 221 yeni kütüphane açıldı, 320'si yeniden yapılandırıldı" Son yıllarda kütüphaneler alanında yapılan yatırımları paylaşan Ersoy, son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete açtıklarını, 320 kütüphaneyi ise yeniden yapılandırdıklarını açıkladı. Şu anda yaklaşık 100 kütüphanede yeniden yapılandırma, sıfırdan inşa ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.