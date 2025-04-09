Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk yayınında gündemi değerlendirdi.

Suriye'den Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuya değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin İsrail dâhil hiçbir ülkeyle çatışma niyetinde olmadığını ifade etti.

Bakan Fidan, Suriye'nin tekrar, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir provokasyona maruz kalmasının da seyredilemez olduğunu dile getirirken "Bakmakla yetinmeyiz." dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Bakan Fidan, bu saldırıların orta ve uzun vadede çok daha fazla istikrarsızlığı ve bölgesel savaş riskini yükselteceğini ifade etti ve kötü neticeleri engellemek adına ön alıcı diplomatik tedbirlerle bu sorunu başlamadan sönümlendirmek gerektiğini belirtti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözlerine de değindi.

Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğunu belirten Bakan Fidan, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede görüşmesi için hazırlık yapıldığını ifade ederken, görüşme yerinin ABD ya da Türkiye olabileceğini iki seçeneğin de muhtemel olduğunu belirtti.